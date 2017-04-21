СБУ начала антитеррористические учения на админгранице с Крымом

В масштабных плановых командно-штабных антитеррористических учениях принимают участие сотрудники СБУ и пограничники, несущие службу на админгранице, правоохранители, спасатели.

Мероприятия по ликвидации последствий террористического акта отрабатывают с привлечением сил и средств авиационного отряда в Геническом районе Херсонской области.

Жителей района просят сохранять спокойствие в случае, если по населенным пунктам будет передвигаться военная техника.

Напомним, в течение марта-апреля 2017 года в Заподновоенном округе РФ быд проведен ряд командно-штабных учений, в которые вовлечены в 45 тыс. военнослужащих.