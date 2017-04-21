СБУ розпочала антитерористичні навчання на адмінмежі з Кримом
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 21 квітня. УНН. На адмінмежі з Кримом стартували антитерористичні навчання, передає кореспондент УНН.
В масштабних планових командно-штабних антитерористичних навчаннях беруть участь співробітники СБУ та прикордонники, які несуть службу на адмінмежі, правоохоронці, рятувальники.
Заходи із ліквідації наслідків терористичного акту відпрацьовують із залученням сил і засобів авіаційного загону в Генічеському районі Херсонщини.
Жителів району просять зберігати спокій у разі, якщо по населеним пунктам буде пересуватись військова техніка.
Нагадаємо, упродовж березня-квітня 2017 року в Західновійськовому окрузі РФ проведено низку командно-штабних навчань, до яких залучено до 45 тисяч військовослужбовців.