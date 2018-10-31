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7 марта, 19:45 • 157546 просмотра

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7 марта, 17:42 • 149216 просмотра

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СБУ: российские спецслужбы вербовали жен военных ВСУ

СБУ: российские спецслужбы вербовали жен военных ВСУ

Киев  •  УНН

 • 11688 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила ФСБ РФ и так званное "МГБ (Министерства государственной безопасности - ред.) "Л/ДНР" на вербовке близких родственников украинских военнослужащих. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что жены трех офицеров Вооруженных Сил Украины были завербованы во время пребывания у своих родителей в РФ и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. На женщин осуществлялось психологическое давление, им угрожали запретом въезда-выезда, тюрьмой, притеснениями родителей. В результате они предоставили письменные согласия на конфиденциальное сотрудничество с избранием псевдонимов", – говорится в сообщении.

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Кроме того, российские спецслужбы пытались получить от женщин информацию о воинских званиях, должностях, местах нахождения и служебных обязанностях их мужей, а также данных о военных подразделениях, где они проходят службу, их вовлечение в операцию Объединенных сил.

"Оперативники военной контрразведки СБУ предупредили втягивание в противоправную деятельность гражданок Украины, которые были вынуждены согласиться на сотрудничество с вражескими спецслужбами. После возвращения на подконтрольную украинской власти территорию, женщины сотрудничают со следствием и дают показания относительно обстоятельств их вербовок и полученных задач", – сообщили в СБУ.

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Напомним, СБУ разоблачила попытку вербовки жителя Черниговской области спецслужбами Беларуси.

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