СБУ: российские спецслужбы вербовали жен военных ВСУ

"Оперативники спецслужбы установили, что жены трех офицеров Вооруженных Сил Украины были завербованы во время пребывания у своих родителей в РФ и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. На женщин осуществлялось психологическое давление, им угрожали запретом въезда-выезда, тюрьмой, притеснениями родителей. В результате они предоставили письменные согласия на конфиденциальное сотрудничество с избранием псевдонимов", – говорится в сообщении.

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Кроме того, российские спецслужбы пытались получить от женщин информацию о воинских званиях, должностях, местах нахождения и служебных обязанностях их мужей, а также данных о военных подразделениях, где они проходят службу, их вовлечение в операцию Объединенных сил.

"Оперативники военной контрразведки СБУ предупредили втягивание в противоправную деятельность гражданок Украины, которые были вынуждены согласиться на сотрудничество с вражескими спецслужбами. После возвращения на подконтрольную украинской власти территорию, женщины сотрудничают со следствием и дают показания относительно обстоятельств их вербовок и полученных задач", – сообщили в СБУ.

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Напомним, СБУ разоблачила попытку вербовки жителя Черниговской области спецслужбами Беларуси.