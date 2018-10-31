СБУ: російські спецслужби вербували дружин військових ЗСУ

"Оперативники спецслужби встановили, що дружини трьох офіцерів Збройних Сил України були завербовані під час перебування у своїх батьків у РФ та на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей. На жінок здійснювався психологічний тиск, їм погрожували забороною в’їзду-виїзду, в’язницею, утисками батьків. Внаслідок чого вони надали письмові згоди на конфіденційне співробітництво з обранням псевдонімів", – йдеться в повідомленні.

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Крім того, російські спецслужби намагалися отримати від жінок інформацію про військові звання, посади, місця перебування та службові обов’язки їхніх чоловіків, а також даних про військові підрозділи, де вони проходять службу, їх залучення в операції Об’єднаних сил.

"Оперативники військової контррозвідки СБУ попередили втягування в протиправну діяльність громадянок України, які були вимушені погодитися на співробітництво з ворожими спецслужбами. Після повернення на підконтрольну українській владі територію, жінки співпрацюють зі слідством та дають покази відносно обставин їх вербувань та отриманих завдань", – повідомили у СБУ.

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Нагадаємо, СБУ викрила спробу вербування жителя Чернігівської області спецслужбами Білорусі.