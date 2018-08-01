У Італії затримано трьох чоловік за підозрою у вербуванні бойовиків на Донбас - ЗМІ

Операцією керувала прокуратура Генуї (область Лігурія), яка змогла довести навіть виплату коштів бойовикам. Арешти проводилися у Мілані, Пармі та Авелліно.



Розслідування генуезької прокуратури стосується загалом 15 осіб. Правоохоронцям вдалося арештувати трьох "вербувальників", у двох з яких громадянство Албанії та Молдови.



Ордери на арешт прокуратура видала за звинуваченням у "вербуванні найманців і участі у військовому конфлікті за кордоном".



Крім того, поліція провела обшуки у ще семи осіб.

Як повідомляв УНН, протягом минулої доби в зоні проведення бойових дій на Донбасі двох бойовиків було вбито, ще шістьох поранено.

Раніше, на Луганщині поліцейські затримали бойовика, який захоплював адмінбудівлі у Луганську.