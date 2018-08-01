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У Італії затримано трьох чоловік за підозрою у вербуванні бойовиків на Донбас - ЗМІ

У Італії затримано трьох чоловік за підозрою у вербуванні бойовиків на Донбас - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Італійські правоохоронці викрили організацію "Рос", яку підозрюють у вербуванні та відправленні найманців на Донбас та затримали трьох "вербувальників". Про це повідомляє газета La Repubblica, передає УНН.

Операцією керувала прокуратура Генуї (область Лігурія), яка змогла довести навіть виплату коштів бойовикам. Арешти проводилися у Мілані, Пармі та Авелліно.

Розслідування генуезької прокуратури стосується загалом 15 осіб. Правоохоронцям вдалося арештувати трьох "вербувальників", у двох з яких громадянство Албанії та Молдови.

Ордери на арешт прокуратура видала за звинуваченням у "вербуванні найманців і участі у військовому конфлікті за кордоном".

Крім того, поліція провела обшуки у ще семи осіб.

Як повідомляв УНН, протягом минулої доби в зоні проведення бойових дій на Донбасі двох бойовиків було вбито, ще шістьох поранено.

Раніше, на Луганщині поліцейські затримали бойовика, який захоплював адмінбудівлі у Луганську.

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