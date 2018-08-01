В Италии задержаны трое человек по подозрению в вербовке боевиков на Донбасс - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Итальянские правоохранители разоблачили организацию "Рос", которую подозревают в вербовке и отправке наемников на Донбасс и задержали трех "вербовщиков". Об этом сообщает газета La Repubblica, передает УНН.
Операцией руководил прокуратура Генуи (область Лигурия), которая смогла доказать даже выплату средств боевикам. Аресты проводились в Милане, Парме и Авеллино.
Расследование генуэзской прокуратуры касается всего 15 человек. Правоохранителям удалось арестовать трех "вербовщиков", у двух из которых гражданство Албании и Молдовы.
Ордера на арест прокуратура выдала по обвинению в "вербовке наемников и участии в военном конфликте за рубежом".
Кроме того, полиция провела обыски еще у семи человек.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения боевых действий на Донбассе двух боевиков были убиты, еще шестеро ранены.
Ранее, в Луганской области полицейские задержали боевика, который захватывал админздания в Луганске.