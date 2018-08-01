В Италии задержаны трое человек по подозрению в вербовке боевиков на Донбасс - СМИ

Операцией руководил прокуратура Генуи (область Лигурия), которая смогла доказать даже выплату средств боевикам. Аресты проводились в Милане, Парме и Авеллино.



Расследование генуэзской прокуратуры касается всего 15 человек. Правоохранителям удалось арестовать трех "вербовщиков", у двух из которых гражданство Албании и Молдовы.



Ордера на арест прокуратура выдала по обвинению в "вербовке наемников и участии в военном конфликте за рубежом".



Кроме того, полиция провела обыски еще у семи человек.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения боевых действий на Донбассе двух боевиков были убиты, еще шестеро ранены.

Ранее, в Луганской области полицейские задержали боевика, который захватывал админздания в Луганске.