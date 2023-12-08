СБУ разоблачила главу оборонного завода, который пытался украсть почти 4 млн гривен на закупке запчастей для Су-27
Киев • УНН
Украинские правоохранители сорвали схему присвоения почти 4 миллионов гривен, предназначенных для закупки запчастей для самолетов, арестовав директора оборонного предприятия и его сообщников за попытку хищения средств и подделку документов.
Контрразведка СБУ совместно с Бюро экономической безопасности и руководством АО "Украинская оборонная промышленность" ликвидировала схему присвоения бюджетных средств на приобретении запчастей для боевых самолетов ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.
Детали
Речь идет о модулях усиления мощности бортовых радиолокационных систем на украинских истребителях СУ-27.
Следователи выяснили, что директор одного из оборонных предприятий вместе с сообщниками пытался украсть почти 4 млн бюджетных грн на закупке соответствующего авиаоборудования.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Командиру взвода сообщили о подозрении: продал дизельное топливо своему подразделению
Правоохранители своевременно разоблачили сделку и поэтапно ее задокументировали. После этого на всю сумму договора в размере 3,9 млн грн был наложен арест и тем самым заблокированы попытки их присвоения.
Сейчас уже экс-директору госпредприятия, руководителю фирмы-поставщика и еще двум их сообщникам сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (служебный подлог, совершенный по предварительному сговору группой лиц)
В СБУ добавляют, что продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. В частности, проверяется причастность фигурантов к совершению преступлений при заключении других оборонных договоров. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.
Дополнение
В ведомстве рассказали, что директор одного из оборонных предприятий заключил договор с аффилированной коммерческой структурой на приобретение авиационного модуля. Однако дельцы поставили на госпредприятие неисправные комплектующие, а его глава распорядился взять на баланс бракованную продукцию и оплатить.
Отмечается, что для этого чиновник подписал бухгалтерские документы на приемку неисправного имущества. На их основании оборонная компания перечислила коммерсантам первую часть платежа в размере 1,9 млн грн.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Киевщине ГБР разоблачило руководство воинской части на многомиллионных махинациях с продовольствием
Следователи выяснили, что в дальнейшем участники "схемы" планировали вывести эти деньги в тень через подконтрольные фирмы, обналичить и распределить между собой.
Уточнение
Согласно данным Бюро экономической безопасности соорганизатору и предпринимателю, который поставлял неисправное оборудование, суд города Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Еще одна соучастница будет находиться под домашним арестом.
Напомним
Командование одной из воинских частей в Черниговской области возместило государству 1,7 млн грн из почти 39 млн грн убытков, выявленных в ходе аудита.
СБУ разоблачила главу оборонного завода, который пытался украсть почти 4 млн гривен на закупке запчастей для Су-27
Украинские правоохранители сорвали схему присвоения почти 4 миллионов гривен, предназначенных для закупки запчастей для самолетов, арестовав директора оборонного предприятия и его сообщников за попытку хищения средств и подделку документов.
Скалецкая: при Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы
При Арсене Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы, указывает бывший министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.
Перерегистрацию авто в Дії презентуют 19 декабря - Федоров
В Украине продолжается бета-тестирование нового сервиса для перерегистрации автомобилей через приложение "Дія", о чем объявил министр Михаил Федоров. Первый комплект документов, которой был оформлен полностью онлайн, отправлен владельцу.
Во Львове произошло столкновение двух автомобилей "Рено": один из водителей получил телесные повреждения, его госпитализировали
После столкновения двух автомобилей Renault во Львове, один водитель был госпитализирован. Полиция начала уголовное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия.
Норвегия ужесточает требования к украинским беженцам: что известно
Норвегия пересматривает условия для украинских беженцев, чтобы ограничить их приток, что касается жилья, семейных выплат и правил передвижения, а также ужесточает проверку соблюдения требований по проживанию в стране.
Враг на Запорожье за сутки нанес 82 удара, в том числе 9 дронами
Российские войска нанесли 82 удара, в том числе 9 с беспилотников, по 20 населенным пунктам Запорожской области, нанеся ущерб зданиям, но сообщений о жертвах среди гражданского населения не поступало.
Армия рф обстреляла Очаков в Николаевской области, жертв нет
Российские войска обстреляли Очаков и села в Николаевской области, без жертв.
Херсонская область за сутки подверглась двум ракетным ударам рф, в целом 54 обстрела, 6 раненых
Российские войска совершили 54 обстрела Херсонской области, ранив шесть человек, осуществив два ракетных обстрела и выпустив 407 снарядов, в том числе по жилым кварталам.
Оккупанты используют новые отметки на военной технике и осуществляют перемещение в сторону Бердянска и Приморска - Андрющенко
российские войска и их военная техника с новой маркировкой "Акула" движутся в направлении Бердянска и Приморска, есть свидетельства о передвижении колонн через Мариуполь.
Ракетный удар рф по Днепропетровской области: повреждено предприятие, задело церковь
Ракетный обстрел российскими войсками Днепропетровской области привел к гибели 1 человека, ранению 4 человек и значительному повреждению имущества, включая жилые дома, церковь и промышленное предприятие.