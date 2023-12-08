СБУ разоблачила главу оборонного завода, который пытался украсть почти 4 млн гривен на закупке запчастей для Су-27

Контрразведка СБУ совместно с Бюро экономической безопасности и руководством АО "Украинская оборонная промышленность" ликвидировала схему присвоения бюджетных средств на приобретении запчастей для боевых самолетов ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.

Детали

Речь идет о модулях усиления мощности бортовых радиолокационных систем на украинских истребителях СУ-27.

Следователи выяснили, что директор одного из оборонных предприятий вместе с сообщниками пытался украсть почти 4 млн бюджетных грн на закупке соответствующего авиаоборудования.

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Правоохранители своевременно разоблачили сделку и поэтапно ее задокументировали. После этого на всю сумму договора в размере 3,9 млн грн был наложен арест и тем самым заблокированы попытки их присвоения.

Сейчас уже экс-директору госпредприятия, руководителю фирмы-поставщика и еще двум их сообщникам сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (служебный подлог, совершенный по предварительному сговору группой лиц) - резюмировали в ведомстве.

В СБУ добавляют, что продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. В частности, проверяется причастность фигурантов к совершению преступлений при заключении других оборонных договоров. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

Дополнение

В ведомстве рассказали, что директор одного из оборонных предприятий заключил договор с аффилированной коммерческой структурой на приобретение авиационного модуля. Однако дельцы поставили на госпредприятие неисправные комплектующие, а его глава распорядился взять на баланс бракованную продукцию и оплатить.

Отмечается, что для этого чиновник подписал бухгалтерские документы на приемку неисправного имущества. На их основании оборонная компания перечислила коммерсантам первую часть платежа в размере 1,9 млн грн.

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Следователи выяснили, что в дальнейшем участники "схемы" планировали вывести эти деньги в тень через подконтрольные фирмы, обналичить и распределить между собой.

Уточнение

Согласно данным Бюро экономической безопасности соорганизатору и предпринимателю, который поставлял неисправное оборудование, суд города Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Еще одна соучастница будет находиться под домашним арестом.

Напомним

Командование одной из воинских частей в Черниговской области возместило государству 1,7 млн грн из почти 39 млн грн убытков, выявленных в ходе аудита.