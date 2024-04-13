СБУ разоблачила 47 агентурных сетей в прошлом году и еще 11 с начала этого года

В прошлом году Служба безопасности Украины разоблачила 47 агентурных сетей, а с начала 2024 года - 11. Об этом, как поинформировали в СБУ, сообщил глава спецслужбы Василий Малюк во время выступления на Конгрессе местных и региональных советов, пишет УНН.

Сегодня СБУ удается работать на опережение. В первую очередь - за счет системности и новых контрразведывательных подходов. Потому что мы задерживаем не единоличного предателя, а, как правило, раскручиваем всю цепочку. Всего в 2023 году СБУ разоблачила 47 агентурных сетей, все негодяи задержаны, а с начала этого года - разоблачены еще 11 - сказал Василий Малыш.

Таким образом, специальные службы активно противодействуют попыткам вражеского проникновения на объекты критической инфраструктуры, включая киберпространство, и блокируют усилия изучения маршрутов транспортировки международной помощи и расположения объектов оборонно-промышленного комплекса.

Не так давно, например, Служба безопасности Украины задержала в Днепре агента фсб, который фиксировал фото и видео местной ТЭС для подготовки ракетных ударов, а также бывшего милиционера в Запорожье, который вел наблюдение за объектами оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, были задержаны несколько работников Укрзализныци, которые передавали врагу данные о логистике перевозки оружия и боеприпасов.

"У нас есть четкая задача Президента Владимира Зеленского: предотвращать любые вызовы. И мы его выполняем, чтобы защитить жизнь граждан и государственную безопасность", - добавил он.

Напомним

Служба безопасности Украины предотвратила покушение на главу Херсонской ОВА с использованием вражеского беспилотника.