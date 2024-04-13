СБУ разоблачила 47 агентурных сетей в прошлом году и еще 11 с начала этого года

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  125241 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  126601 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  128446 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  150361 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  124705 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  136328 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  161440 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  139699 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134345 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117767 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

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Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

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СБУ разоблачила 47 агентурных сетей в прошлом году и еще 11 с начала этого года

В 2023 году Служба безопасности Украины разоблачила 47 агентурных сетей, а с начала 2024 года - еще 11.

Война •   •  2165 просмотра
СБУ разоблачила 47 агентурных сетей в прошлом году и еще 11 с начала этого года

В Харьковской области россияне сбросили взрывчатку с дрона, ранили водителя "скорой" - прокуратура

Российские войска атаковали несколько сел в Харьковской области, ранив мирных жителей и повредив жилые дома, в том числе сбросив боеприпас с беспилотника, который ранил водителя бригады экстренной медицинской помощи.

Война •   •  3309 просмотра
В Харьковской области россияне сбросили взрывчатку с дрона, ранили водителя "скорой" - прокуратура

В Украине растет заболеваемость коклюшем. Как распознать и предотвратить - ответ Минздрава

Заболеваемость коклюшем в Украине за первые два месяца 2024 года существенно выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - зафиксировано 515 случаев, преимущественно из-за большого количества невакцинированных детей.

Общество •   •  4257 просмотра
В Украине растет заболеваемость коклюшем. Как распознать и предотвратить - ответ Минздрава

Минобороны: законопроект о демобилизации уже в работе и будет готов в ближайшие месяцы

Законопроект о демобилизации будет совместно разрабатываться Министерством обороны и представителями Генерального штаба в течение следующих нескольких месяцев, прежде чем он будет подан в парламент.

Война •   •  6640 просмотра
Минобороны: законопроект о демобилизации уже в работе и будет готов в ближайшие месяцы

Звездный лайн-ап и прямая трансляция на YouTube: стартовал масштабный музыкальный фестиваль Coachella

В эту пятницу в США начался масштабный музыкальный фестиваль Coachella, значительная часть которого транслируется в прямом эфире на YouTube.

Культура •   •  4563 просмотра
Звездный лайн-ап и прямая трансляция на YouTube: стартовал масштабный музыкальный фестиваль Coachella

ЕС планирует 1,5 млрд евро помощи Украине в апреле, еще 1,9 млрд евро могут поступить в мае

Европейская комиссия планирует выделить Украине 1,5 миллиарда евро в апреле и, как ожидается, еще 1,9 миллиарда евро в мае, при условии выполнения определенных условий, в рамках 50-миллиардной программы для Украины.

Экономика •   •  8123 просмотра
ЕС планирует 1,5 млрд евро помощи Украине в апреле, еще 1,9 млрд евро могут поступить в мае

В торговом центре в Сиднее произошло нападение с ножом: погибли 6 человек, среди пострадавших младенец

Неизвестный мужчина напал на людей в торговом центре возле пляжа Бонди в Сиднее, Австралия, в результате чего погибло 6 человек, среди пострадавших 9-месячный младенец, и еще несколько человек были ранены, прежде чем нападавшего застрелила полиция.

Новости Мира •   •  9506 просмотра
В торговом центре в Сиднее произошло нападение с ножом: погибли 6 человек, среди пострадавших младенец

Глава Херсонской ОВА Прокудин прокомментировал попытку покушения на него

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин подтвердил факт покушения на него, заявив, что знал о рисках работы в прифронтовом регионе, где ежедневно гибнут и получают ранения мирные жители в результате российских атак.

Война •   •  12706 просмотра
Глава Херсонской ОВА Прокудин прокомментировал попытку покушения на него

Трамп дал понять, что открыт к одобрению республиканцами помощи Украине, но "в форме кредита, а не подарка"

Бывший президент США Дональд Трамп выразил открытость к одобрению республиканцами дополнительной помощи Украине в виде кредита, а не подарка, и призвал Европу предоставить Украине большую финансовую поддержку.

Война •   •  13548 просмотра
Трамп дал понять, что открыт к одобрению республиканцами помощи Украине, но "в форме кредита, а не подарка"

Шольц: нам еще долго придется поставлять в Украину оружие и боеприпасы

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что быстро стало понятно, что это не будет короткая война, и поставлять оружие и боеприпасы Украине придется еще долго.

Война •   •  13637 просмотра
Шольц: нам еще долго придется поставлять в Украину оружие и боеприпасы