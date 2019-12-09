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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 94651 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 56881 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 100362 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 113458 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 144858 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 146614 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 139806 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 181199 просмотра

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5 марта, 13:05 • 116617 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Актуальное
СБУ проводит обыски в Одесском городском совете

СБУ проводит обыски в Одесском городском совете

Киев  •  УНН

 • 10201 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Служба безопасности Украины сегодня, 9 декабря, проводит следственные действия в Одесском городском совете. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

"Сейчас в Одесском городском совете продолжаются следственные действия, начатые 22 ноября. Происходит выемка документов", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, 22 ноября в Одесской мэрии Генпрокуратура Украины и Служба безопасности Украины проводили неотложные следственные действия.

Позже Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сообщал, что во время обысков в Одесском городском совете обнаружен созданный чиновниками искусственный долг в размере 100 млн грн.

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