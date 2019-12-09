СБУ проводит обыски в Одесском городском совете

"Сейчас в Одесском городском совете продолжаются следственные действия, начатые 22 ноября. Происходит выемка документов", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, 22 ноября в Одесской мэрии Генпрокуратура Украины и Служба безопасности Украины проводили неотложные следственные действия.

Позже Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сообщал, что во время обысков в Одесском городском совете обнаружен созданный чиновниками искусственный долг в размере 100 млн грн.