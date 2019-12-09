СБУ проводить обшуки в Одеській міській раді
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Служба безпеки України сьогодні, 9 грудня, проводить слідчі дії в Одеській міській раді. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі СБУ.
"Зараз в Одеській міській раді продовжуються слідчі дії, розпочаті 22 листопада. Відбувається виїмка документів", - зазначили у пресслужбі.
Як повідомляв УНН, 22 листопада в Одеській мерії Генпрокуратура України та Служба безпеки України проводили невідкладні слідчі дії.
Пізніше Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка повідомляв, що під час обшуків в Одеській міській раді виявлено створений чиновниками штучний борг у розмірі 100 млн грн.