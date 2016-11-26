СБУ пресекла деятельность call-центра, через который незаконно требовались деньги у должников банка "Михайловский"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили в Киеве деятельность call-центра, через который незаконно требовались деньги должников банка "Михайловский" в интересах бывшего владельца учреждения, сообщает УНН.
В рамках досудебного расследования по ч.5 ст.191 и ст.218-1 о хищении средств банка бывшим владельцем, правоохранители установили, что злоумышленники передали часть долговых обязательств "Михайловского" другой финансовой структуре. Дельцы, через подконтрольный столичный call-центр, незаконно звонили заемщикам банка требованиям уплатить деньги на его счета.
Во время обысков в помещениях call-центра, оперативники СБ Украины обнаружили списки вкладчиков банка, базу данных должников, около тысячи пустых и заполненных бланков "Банк "Михайловский", большое количество сим карт, с которых осуществлялись телефонные звонки клиентам.
Деятельность call-центра приостановлена.
Поручение проверить, в рамках уголовного производства, законность вымогательства денег с заемщиков банка дал СБУ Президент Украины во время встречи с клиентами "Михайловского".
Продолжается досудебное следствие.
Напомним, владельцем банка "Михайловский" является Виктор Полищук.
Кроме того, по данным НБУ, кроме банка "Михайловский", В.Полищук является владельцем ТРЦ "Гулливер", гипермаркетов "Эльдорадо", страховой компании "Форте" и строительной компании "Альянс Новострой" (ЖК "Зеленый квартал" и ЖК "Лесной квартал" в Броварах). Ранее суд арестовал ТЦ "Гулливер". Как отметил Генпрокурор, в ходе расследования хищения банка "Михайловский" установлено, что владельцем банка является ООО Экосипан, 92,5% которого является собственностью В.Полищука (владелец банка "Михайловский").
Поэтому эксперты не исключают арест и других активов В.Полищука.