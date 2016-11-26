СБУ припинила діяльність call-центру, через який незаконно вимагалися гроші у боржників банку “Михайлівський”

У рамках досудового розслідування за ч.5 ст.191 та ст.218-1 щодо розкрадання коштів банку колишнім власником, правоохоронці встановили, що зловмисники передали частину боргових зобов’язань “Михайлівського” іншій фінансовій структурі. Ділки, через підконтрольний столичний call-центр, незаконно телефонували позичальникам банку з вимогами сплатити гроші на її рахунки.

Під час обшуків у приміщеннях call-центру, оперативники СБ України виявили списки вкладників банку, базу даних боржників, близько тисячі порожніх та заповнених бланків “Банк “Михайлівський”, велику кількість сім карт, з яких здійснювалися телефонні дзвінки клієнтам.

Діяльність call-центру припинено.

Доручення перевірити, у рамках кримінального провадження, законність вимагання грошей з позичальників банку дав СБУ Президент України під час зустрічі з клієнтами “Михайлівського”.

Триває досудове слідство.

Нагадаємо, власником банку “Михайлівський” є Віктор Поліщук.

Крім того, за даними НБУ, окрім банку “Михайлівський”, В.Поліщук є власником ТРЦ “Гулівер”, гіпермаркетів “Ельдорадо”, страхової компанії “Форте” та будівельної компанії “Альянс Новобуд” (ЖК “Зелений квартал” та ЖК “Лісовий квартал” в Броварах). Раніше суд арештував ТЦ “Гулівер”. Як зазначив Генпрокурор, під час розслідування розкрадання банку “Михайлівський” встановлено, що власником банку є ТОВ Екосіпан, 92,5% якого є власністю В.Поліщука (власник банку “Михайлівський”).

Тож експерти не виключають арешт й інших активів В.Поліщука.