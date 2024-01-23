СБУ предупреждает о массовой email-рассылке: россияне пытаются посеять панику среди украинцев

Служба безопасности предупреждает о распространении масштабной email-рассылки на электронные адреса украинцев, в том числе представителей органов государственной власти и частных компаний. Об этом со ссылкой на СБУ, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что рассылка осуществляется с большого количества электронных ящиков, которые перед тем были взломаны российскими хакерами. Правоохранители отмечают, что письма имеют все признаки целенаправленной информационно-психологической операции.

В письмах предлагается сотрудничество с российскими спецслужбами за вознаграждение. Таким образом враг в очередной раз пытается дестабилизировать ситуацию внутри нашей страны - заявили в СБУ.

СБУ уже заблокировала часть адресов, с которых осуществляется указанная рассылка, и призывает украинцев не реагировать на сообщения такого типа.

Дополнение

Правоохранители напомнили, что за передачу информации о ВСУ, объектах критической инфраструктуры и любой другой вид сотрудничества с врагом предусмотрена уголовная ответственность.

Также подобные преступления могут классифицироваться как государственная измена.

Напомним,

Служба безопасности Украины задержала женщину, которую обвиняют в работе на фсб. Подозреваемая выявляла и передавала вражеским силам в Донецкой области места дислокации военнослужащих Вооруженных Сил Украины и тяжелого вооружения.