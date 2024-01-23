СБУ попереджає про масову email-розсилку: росіяни намагаються посіяти паніку серед українців
Київ • УНН
СБУ попереджає про масовану електронну кампанію, ймовірно, організовану російськими хакерами, яка спрямована на українців, включаючи чиновників і приватні компанії.
Служба безпеки попереджає про поширення масштабної email-розсилки на електронні адреси українців, у тому числі представників органів державної влади та приватних компаній. Про це з посиланням на СБУ, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що розсилка здійснюється із великої кількості електронних скриньок, які перед тим були зламані російськими хакерами. Правоохоронці наголошують, що листи мають всі ознаки цілеспрямованої інформаційно-психологічної операції.
У листах пропонується співпраця з російськими спецслужбами за винагороду. Таким чином ворог вкотре намагається дестабілізувати ситуацію всередині нашої країни
СБУ вже заблокувала частину адрес, з яких здійснюється вказана розсилка, та закликає українців не реагувати на повідомлення такого типу.
Доповнення
Правоохоронці нагадали, що за передачу інформації про ЗСУ, обʼєкти критичної інфраструктури та будь-який інший різновид співпраці з ворогом передбачена кримінальна відповідальність.
Також подібні злочини можуть класифікуватися як державна зрада.
Нагадаємо
Служба безпеки України затримала жінку, яку звинувачують у роботі на фсб. Підозрювана виявляла та передавала ворожим силам у Донецькій області місця дислокації військовослужбовців Збройних Сил України та важкого озброєння.