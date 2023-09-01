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СБУ сообщила о подозрении главе центризбиркома рф памфиловой

СБУ сообщила о подозрении главе центризбиркома рф памфиловой

Киев • УНН

 • 397282 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Служба безопасности Украины проинформировала в пятницу, что сообщила о подозрении главе центризбиркома рф, которая готовит фейковые "выборы" во временно оккупированных регионах Украины, пишет УНН.

Цитата

"Служба безопасности собрала доказательную базу на главу центральной избирательной комиссии рф Эллу Памфилову, которая организует псевдовыборы во временно оккупированной части Украины", - говорится в сообщении.

"По всем разоблаченным фактам следователи Службы безопасности сообщили Памфиловой и двум ее сообщникам – Булаеву и Будариной – о подозрении по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины)", - отметили в СБУ.

Детали

По имеющимся данным, указывает СБУ, кремль планирует провести фейковый плебисцит в первой половине сентября этого года.

"Таким образом Памфилова способствует высшему военно-политическому руководству россии в «легализации» оккупационного режима во временно захваченных регионах нашего государства. К преступной деятельности руководительница центризбиркома рф привлекла своего заместителя – Николая Булаева и секретаря российского ведомства Наталью Бударину", - отметили в СБУ.

По данным следствия, все трое чиновников выполняют задание кремля по созданию «внешней» видимости «избирательного процесса» во временно захваченных районах Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Для этого создают там оккупационные «теризбиркомы», в состав которых привлекают местных предателей и коллаборантов.

"Следующей задачей фигурантов под руководством Памфиловой является полная фальсификация результатов псевдовыборов в пользу марионеточных «кандидатов», которых выдвигает кремль. Чтобы «нарисовать» нужное количество «голосов», руководство центризбиркома рф будет использовать свой «опыт» организации фейковых плебисцитов в оккупированной части Украины в 2022 году", - заявили в СБУ.

Тогда российская чиновница вместе со своими подчиненными, напомнили в спецслужбе, проводила незаконные референдумы по «присоединению» к рф захваченных территорий на юге и востоке нашего государства.

Поскольку фигуранты находятся за пределами Украины, принимается комплекс мер для их привлечения к ответственности.

Злоумышленникам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Дополнение

СБУ идентифицировала более 3,5 тысяч вовлеченных в фейковые "выборы" рф на оккупированных территориях.

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