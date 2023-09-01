СБУ сообщила о подозрении главе центризбиркома рф памфиловой

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"Служба безопасности собрала доказательную базу на главу центральной избирательной комиссии рф Эллу Памфилову, которая организует псевдовыборы во временно оккупированной части Украины", - говорится в сообщении.

"По всем разоблаченным фактам следователи Службы безопасности сообщили Памфиловой и двум ее сообщникам – Булаеву и Будариной – о подозрении по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины)", - отметили в СБУ.

Детали

По имеющимся данным, указывает СБУ, кремль планирует провести фейковый плебисцит в первой половине сентября этого года.

"Таким образом Памфилова способствует высшему военно-политическому руководству россии в «легализации» оккупационного режима во временно захваченных регионах нашего государства. К преступной деятельности руководительница центризбиркома рф привлекла своего заместителя – Николая Булаева и секретаря российского ведомства Наталью Бударину", - отметили в СБУ.

По данным следствия, все трое чиновников выполняют задание кремля по созданию «внешней» видимости «избирательного процесса» во временно захваченных районах Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Для этого создают там оккупационные «теризбиркомы», в состав которых привлекают местных предателей и коллаборантов.

"Следующей задачей фигурантов под руководством Памфиловой является полная фальсификация результатов псевдовыборов в пользу марионеточных «кандидатов», которых выдвигает кремль. Чтобы «нарисовать» нужное количество «голосов», руководство центризбиркома рф будет использовать свой «опыт» организации фейковых плебисцитов в оккупированной части Украины в 2022 году", - заявили в СБУ.

Тогда российская чиновница вместе со своими подчиненными, напомнили в спецслужбе, проводила незаконные референдумы по «присоединению» к рф захваченных территорий на юге и востоке нашего государства.

Поскольку фигуранты находятся за пределами Украины, принимается комплекс мер для их привлечения к ответственности.

Злоумышленникам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Дополнение

СБУ идентифицировала более 3,5 тысяч вовлеченных в фейковые "выборы" рф на оккупированных территориях.