СБУ повідомила про підозру голові центрвиборчкому рф памфіловій

ukru
29 березня, 17:57 • 272066 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 360954 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 300551 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 335657 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 300694 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 219774 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 204486 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 164267 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 535321 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175509 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
90 %
745 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
США були розлючені через знищення Україною крейсера "москва" та операцію в курській області - NYT

США були розлючені через знищення Україною крейсера "москва" та операцію в курській області - NYT

30 березня, 13:46 • 60146 перегляди
На фронті 104 бойові зіткнення: ворог штурмує позиції ЗСУ на багатьох напрямках

На фронті 104 бойові зіткнення: ворог штурмує позиції ЗСУ на багатьох напрямках

30 березня, 13:56 • 71833 перегляди
У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

30 березня, 14:51 • 79124 перегляди
Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

30 березня, 15:15 • 82890 перегляди
ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

30 березня, 16:51 • 55844 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 392494 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 535321 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 568882 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 565930 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 465814 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 205034 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 360955 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 175085 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 165993 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 136916 перегляди
Актуальне
СБУ повідомила про підозру голові центрвиборчкому рф памфіловій

СБУ повідомила про підозру голові центрвиборчкому рф памфіловій

Київ • УНН

 • 397284 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. Служба безпеки України поінформувала у п'ятницю, що повідомила про підозру голові центрвиборчкому рф, яка готує фейкові "вибори" у тимчасово окупованих регіонах України, пише УНН.

Цитата

"Служба безпеки зібрала доказову базу на голову центральної виборчої комісії рф Еллу Памфілову, яка організовує псевдовибори у тимчасово окупованій частині України", - ідеться у повідомленні.

"За всіма викритими фактами слідчі Служби безпеки повідомили Памфіловій та двом її спільникам – Булаєву та Бударіній – про підозру за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України)", - зазначили у СБУ.

Деталі

За наявними даними, вказує СБУ, кремль планує провести фейковий плебісцит у першій половині вересня цього року.

"Таким чином Памфілова сприяє вищому військово-політичному керівництву росії у «легалізації» окупаційного режиму в тимчасово захоплених регіонах нашої держави. До злочинної діяльності очільниця центрвиборчкому рф залучила свого заступника – Миколу Булаєва та секретаря російського відомства Наталію Бударіну", - зазначили у СБУ.

За даними слідства, всі троє посадовців виконують завдання кремля щодо створення «зовнішньої» видимості «виборчого процесу» в тимчасово захоплених районах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Для цього створюють там окупаційні «тервиборчкоми», до складу яких залучають місцевих зрадників і колаборантів.

"Наступним завданням фігурантів під керівництвом Памфілової є повна фальсифікація результатів псевдовиборів на користь маріонеткових «кандидатів», яких висуває кремль. Щоб «намалювати» потрібну кількість «голосів», керівництво центрвиборчкому рф буде використовувати свій «досвід» організації фейкових плебісцитів в окупованій частині України у 2022 році", - заявили у СБУ.

Тоді російська чиновниця разом зі своїми підлеглими, нагадали у спецслужбі, проводила незаконні референдуми щодо «приєднання» до рф захоплених територій на півдні та сході нашої держави.

Оскільки фігуранти перебувають за межами України, вживається комплекс заходів для їх притягнення до відповідальності.

Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Доповнення

СБУ ідентифікувала понад 3,5 тисячі залучених у фейкові "вибори" рф на окупованих територіях.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаКримінал та НП
Tesla
$263.83
Brent
$72.92
Bitcoin
$82,253.90
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,123.20
Ethereum
$1,805.47