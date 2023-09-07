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СБУ: приспешник рашистов из Кривого Рога "сливал" направления полетов боевой авиации

Киев • УНН

 • 375112 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Кривом Роге разоблачили российского информатора, который "сливал" направления полетов украинской боевой авиации, сообщили в четверг в Службе безопасности Украины, пишет УНН.

Детали

Мужчина, как сообщается, собирал информацию о перемещении Сил обороны и последствиях вражеских обстрелов в Днепропетровской области.

"Злоумышленник фиксировал направления полетов боевых самолетов и вертолетов ВСУ, которые выполняли задачи на фронте. Полученную информацию он переправлял через соцсеть "Вконтакте" в виде фото с координатами", - сообщили в СБУ.

По данным следствия, пособником рашистов оказался житель Кривого Рога, который после 24 февраля 2022 года начал собирать и распространять сведения о дислокации Сил обороны.

"Он вышел на свою знакомую из города краснодар, которая находится в поле зрения российских спецслужб. Именно через нее информация о маршрутах перемещения украинской военной техники и последствия воздушных атак рф могли попасть к оккупантам", - рассказали в СБУ.

В его доме, как указано, нашли запрещенную символику коммунистического режима.

Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ); ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов).

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