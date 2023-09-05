Знімала стратегічні об'єкти Харкова під виглядом "селфі": затримали російську інформаторку
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Служба безпеки України повідомила у вівторок, що затримала коригувальницю, яка знімала стратегічні об’єкти Харкова під виглядом "селфі", пише УНН.
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"Служба безпеки затримала ще одну російську інформаторку, яка коригувала російські повітряні атаки по Харкову. Саме за її координатами влітку 2022 року загарбники здійснили ракетний удар по виробничих цехах місцевого заводу енергетичної галузі України", - повідомили у СБУ.
Для коригування ворожої атаки, як зазначили у спецслужбі, вона "сфотографувала себе на фоні промислового об'єкта з прив'язкою до місцевості й відправила фото агресору".
Фігурантка - працівниця постраждалого підприємства, яку фсб залучила до співпраці під час її поїздки до москви ще до початку повномасштабного вторгнення рф.
"Для передачі координат українських об’єктів фігурантка робила навпроти них "селфі", потім відправляла фото до фсб і після цього одразу видаляла знімки з телефону", - зазначили у СБУ.
СБУ затримала зловмисницю під час виконання нею нового ворожого розвідзавдання. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру. Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.
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