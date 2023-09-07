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СБУ: поплічник рашистів з Кривого Рогу "зливав" напрямки польотів бойової авіації

СБУ: поплічник рашистів з Кривого Рогу "зливав" напрямки польотів бойової авіації

Київ • УНН

 • 375113 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. У Кривому Розі викрили російського інформатора, який "зливав" напрямки польотів української бойової авіації, повідомили у четвер у Службі безпеки України, пише УНН.

Деталі

Чоловік, як повідомляється, збирав інформацію про переміщення Сил оборони та наслідки ворожих обстрілів на Дніпропетровщині.

"Зловмисник фіксував напрямки польотів бойових літаків та гвинтокрилів ЗСУ, які виконували завдання на фронті. Отриману інформацію він переправляв через соцмережу "Вконтакте" у вигляді фото з координатами", - повідомили у СБУ.

За даними слідства, поплічником рашистів виявився житель Кривого Рогу, який після 24 лютого 2022 року почав збирати та поширювати відомості про дислокацію Сил оборони.

"Він вийшов на свою знайому з міста краснодар, яка перебуває у полі зору російських спецслужб. Саме через неї інформація про маршрути переміщення української військової техніки та наслідки повітряних атак рф могли потрапити до окупантів", - розповіли у СБУ.

У його помешканні, як вказано, знайшли заборонену символіку комуністичного режиму.

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ); ч. 1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів).

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