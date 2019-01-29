СБУ предупредила контрабанду наркотических веществ с ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Сотрудники СБУ пресекли контрабанду наркотических веществ из одной страны ЕС. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, сообщает УНН.
"Досудебным следствием установлено, что двое жителей Волынской и Ровенской областей покупали в Европе медицинские препараты с содержанием псевдоэфедрина, что является прекурсором для изготовления психотропных препаратов", - говорится в сообщении.
Волыни задержали на таможенном посту "Краковец" Львовской таможни. В багажнике автомобиля правоохранители обнаружили почти три с половиной тысячи псевдоефедриновмисних таблеток. Изъятые таблетки направлены на экспертизу.
Жителя Ровенской области задержали во Львове в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
В рамках уголовного производства открытого по ч. 2 ст. 305 и ч. 2 ст. 311 Уголовного кодекса Украины обоим задержанным сообщено о подозрении. Относительно перевозчика избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия.
Напомним, работники Департамента внутренней безопасности НПУ и подразделений полиции Сумской области разоблачили группу лиц, которая занималась сбытом наркотиков на территории Сумщины и областного центра, "постоянными клиентами" этой группы были, в частности, лидеры криминальных группировок.