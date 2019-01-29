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СБУ попередила контрабанду наркотичних речовин з ЄС

СБУ попередила контрабанду наркотичних речовин з ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Співробітники СБУ попередили контрабанду наркотичних речовин з однієї країн ЄС. Про це повідомляє прес-служба СБУ, повідомляє УНН.

"Досудовим слідством встановлено, що двоє мешканців Волинської та Рівненської областей купували в Європі медичні препарати із вмістом псевдоефедрину, що є прекурсором для виготовлення психотропних препаратів", - йдеться у повідомленні.

Волинянина затримали на митному посту "Краковець" Львівської митниці. У багажнику автівки правоохоронці виявили майже три з половиною тисячі псевдоефедриновмісних пігулок. Вилучені пігулки направлено на експертизу.

Мешканця Рівненської області затримали у Львові в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У межах кримінального провадження відкритого за ч. 2 ст. 305 та ч. 2 ст. 311 Кримінального кодексу України обом затриманим повідомлено про підозру. Стосовно перевізника обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, працівники Департаменту внутрішньої безпеки НПУ та підрозділів поліції Сумської області викрили групу осіб, яка займалася збутом наркотиків на території Сумщини та обласного центру, "постійними клієнтами" цієї групи були, зокрема, лідери кримінальних угруповань.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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