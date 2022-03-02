СБУ показало кадры оснащения бойцов РФ, которые называют себя "одной из сильнейших армий мира"

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"Посмотрите, как оснащенны бойцы РФ, которые называют себя "одной из сильнейших армий мира"...

А самую современную военную литературу России видели? На войну с Украиной отпускают сразу с учебниками - чтобы ничего не забыть.

К вашему вниманию военные принадлежности русских оккупантов, ехавших захватывать Киев.

Советуем смотреть со звуком!

Слава украинским героям, которые разгромили колонну вражеской техники ВС РФ", - говорится в сообщении.