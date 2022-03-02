СБУ показало кадры оснащения бойцов РФ, которые называют себя "одной из сильнейших армий мира"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. СБУ опубликовало кадры военных принадлежностей российских оккупантов, которые ехали захватывать Киев, передает УНН.
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"Посмотрите, как оснащенны бойцы РФ, которые называют себя "одной из сильнейших армий мира"...
А самую современную военную литературу России видели? На войну с Украиной отпускают сразу с учебниками - чтобы ничего не забыть.
К вашему вниманию военные принадлежности русских оккупантов, ехавших захватывать Киев.
Советуем смотреть со звуком!
Слава украинским героям, которые разгромили колонну вражеской техники ВС РФ", - говорится в сообщении.