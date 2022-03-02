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СБУ показало кадри оснащення бійців РФ, які називають себе "однією з найсильніших армій світу"

СБУ показало кадри оснащення бійців РФ, які називають себе "однією з найсильніших армій світу"

Київ • УНН

 • 795114 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. СБУ опублікувало кадри військового приладдя російських окупантів, які їхали захоплювати Київ, передає УНН.

Цитата

"Подивіться, як оснащені бійці РФ, які називають себе "однією з найсильніших армій світу"...

А найсучаснішу військову літературу Росії бачили? На війну з Україною відпускають одразу з підручниками – щоб нічого не забути.

До вашої уваги військове приладдя російських окупантів, які їхали захоплювати Київ.

Радимо дивитися зі звуком!

Слава українським героям, які розгромили колону ворожої техніки ЗС РФ", - йдеться в повідомленні.

Українські Національні Новини

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