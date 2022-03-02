СБУ показало кадри оснащення бійців РФ, які називають себе "однією з найсильніших армій світу"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. СБУ опублікувало кадри військового приладдя російських окупантів, які їхали захоплювати Київ, передає УНН.
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"Подивіться, як оснащені бійці РФ, які називають себе "однією з найсильніших армій світу"...
А найсучаснішу військову літературу Росії бачили? На війну з Україною відпускають одразу з підручниками – щоб нічого не забути.
До вашої уваги військове приладдя російських окупантів, які їхали захоплювати Київ.
Радимо дивитися зі звуком!
Слава українським героям, які розгромили колону ворожої техніки ЗС РФ", - йдеться в повідомленні.