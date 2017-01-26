СБУ: вопрос запрета въезда мэру Перемышля находится в ведении МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Вопрос запрета въезда мэру Перемышля Роберту Хоме находится в ведении МИД Украины. Об этом журналистам сообщил глава СБУ Василий Грыцак, передает корреспондент УНН.
"Сейчас этот вопрос (запрета въезда в Украину - ред.) находится в ведении внешнеполитического ведомства нашего государства", - сказал В.Грыцак.
Он добавил, что СБУ в курсе жестких заявлений МИД Польши.
"Но я хочу отметить, что мэр города Перемышля... осудил акты, совершенные участниками акции, так сказать, недружественные акты в отношении Украины, и я думаю, что это будет иметь определенные положительные последствия для него", - сказал В.Грыцак.
Ранее в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что передали ноту польской стороны о запрете въезда мэру Перемышля на территорию Украины в компетентные органы.
Напомним, Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину мэру польского города Перемышль Роберту Хоме за его участие в антиукраинских мероприятиях в Перемышле.
Впоследствии Посольство Польши в Киеве направило в украинский МИД ноту с требованием объяснить, почему мэру Перемышля Роберту Хоме был запрещен въезд в Украину.