СБУ: питання заборони в'їзду меру Перемишля перебуває у віданні МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Питання заборони в'їзду меру Перемишля Роберту Хомі перебуває у віданні МЗС України. Про це журналістам повідомив голова СБУ Василь Грицак, передає кореспондент УНН.
"Зараз це питання (заборони в'їзду до України – ред.) перебуває у віданні зовнішньо-політичного відомства нашої держави",- сказав В.Грицак.
Він додав, що СБУ в курсі жорстких заяв МЗС Польщі.
"Але я хочу зазначити, що мер міста Перемишля ... засудив акти, які були вчинені учасниками акції, так би мовити, недружні акти до України, і я думаю, що це буде мати певні позитивні наслідки для нього",- сказав В.Грицак.
Раніше у Міністерстві закордонних справ України повідомили, що передали ноту польської сторони про заборону в’їзду меру Перемишля на територію України до компетентних органів.
Нагадаємо, Служба безпеки України заборонила в’їзд в Україну меру польського міста Перемишль Робертові Хомі через його участь в антиукраїнських заходах у Перемишлі.
Згодом Посольство Польщі у Києві направило до українського МЗС ноту з вимогою пояснити, чому меру Перемишля Роберту Хомі було заборонено в’їзд до України.