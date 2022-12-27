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СБУ во время войны разоблачила более 1 тыс. вражеских интернет-агитаторов

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КИЕВ. 27 декабря. УНН. С начала полномасштабного вторжения рф киберспециалисты СБУ разоблачили более 1200 агитаторов, которые распространяли в интернете фейки и российские нарративы. Почти 600 из них уже получили сообщение о подозрении. Об этом начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк заявил в эфире телеканала "Мы-Украина", пишет УНН.

Цитата

"СБУ обнаруживает предателей, враждебных агитаторов и коллаборантов, действующих в интернет-пространстве. Сегодня у нас почти 1200 уголовных производств по ним, 600 фигурантам сообщено о подозрениях и почти 230 приговорены к разным срокам заключения", – рассказал Илья Витюк.

Детали

Он добавил, что в настоящее время российские информационные диверсии уже не несут такой угрозы, как раньше. В том числе и потому, что СБУ действует проактивно – пытается работать на опережение, а не бороться с последствиями.

Также Илья Витюк подчеркнул, что Служба безопасности проводит собственные специальные информационные операции, направленные на уменьшение влияния российской пропаганды.

"В этом году уже заблокировали 45 масштабных ботоферм мощностью более 2 млн фейковых аккаунтов, почти 500 пророссийских Youtube-каналов с аудиторией более 15 млн подписчиков и около тысячи информресурсов, работавших против Украины", – сообщил Илья Витюк.

В то же время он заметил, что мощное киберсопротивление – это результат взаимодействия многих людей и организаций, потому что наши граждане превратились в настоящую киберТрО.

Добавим

В Киеве заблокирована ботоферма, которую использовали против Украины представители российских PR-кампаний.

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