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СБУ під час війни викрила понад 1 тис. ворожих інтернет-агітаторів

СБУ під час війни викрила понад 1 тис. ворожих інтернет-агітаторів

Київ • УНН

 • 329349 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. З початку повномасштабного вторгнення рф кіберфахівці СБУ викрили понад 1200 агітаторів, які поширювали в інтернеті фейки та російські наративи. Майже 600 із них - уже отримали повідомлення про підозру. Про це начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк заявив в ефірі телеканалу "Ми-Україна", пише УНН.

Цитата

"СБУ виявляє зрадників, ворожих агітаторів і колаборантів, що діють в інтернет-просторі. Сьогодні в нас майже 1200 кримінальних проваджень по них, 600 фігурантам повідомлено про підозри і майже 230 засуджено до різних термінів ув’язнення", – розповів Ілля Вітюк.

Деталі

Він додав, що наразі російські інформаційні диверсії вже не несуть такої загрози, як раніше. Зокрема і тому, що СБУ діє проактивно – намагається працювати на випередження, а не боротися з наслідками.

Також Ілля Вітюк наголосив, що Служба безпеки проводить власні спеціальні інформаційні операції, спрямовані на зменшення впливу російської пропаганди.

"Цього року вже заблокували 45 масштабних ботоферм потужністю понад 2 млн фейкових акаунтів, майже 500 проросійських Youtube-каналів з аудиторією більше ніж 15 млн підписників і близько тисячі інформресурсів, які працювали проти України", – повідомив Ілля Вітюк.

Водночас він зауважив, що потужний кіберспротив – це результат взаємодії багатьох людей і організацій, бо наші громадяни перетворилися на справжню кіберТрО.

Додамо

У Києві заблоковано ботоферму, яку використовували проти України представники російських PR-кампаній.

Українські Національні Новини

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