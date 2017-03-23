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СБУ проверяет зарубежные командировки главы Госрезерва

СБУ проверяет зарубежные командировки главы Госрезерва

Киев • УНН

 • 7412 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Министерство экономического развития и торговли проверило командировки главы Госрезерва Вадима Мосийчука. Аналогичную проверку начали и в СБУ. Об этом на своей странице в Faccebook сообщил Вадим Мосийчук, передает УНН.

"Недавно завершена инициированная МЭРТ проверка моих командировок и прочих надуманных 15 пунктов. Проверка, кстати, не выявила никаких нарушений, и выявить не могла, однако результаты по факту ее проведения мы не получили до сих пор.

Этот факт, видимо совсем не устроил ее организаторов, снова имеем очередную проверку СБУ фактов все тех же моих зарубежных поездок", - написал он.

Напомним, в конце прошлого года КМУ вынес В.Мосийчуку предупреждение.

Также напомним, осенью прошлого года в Госрезерве прошли обыски, связанные с непрозрачными топливными тендерами агентства.

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