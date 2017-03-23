СБУ перевіряє закордонні відрядження Голови Держрезерву
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Міністерство економічного розвитку і торгівлі перевірило відрядження голови Держрезерву Вадима Мосійчука. Аналогічну перевірку розпачили і в СБУ. Про це на своїй сторінці у Faccebook повідомив Вадим Мосійчук, передає УНН.
"Нещодавно завершена ініційована МЕРТ перевірка моїх відряджень та решти надуманих 15 пунктів. Перевірка, до речі, не виявила жодних порушень, та й виявити не могла, однак висновок по факту її проведення ми не отримали й досі.
Цей факт, мабуть зовсім не влаштував її організаторів, тому на разі маємо чергову перевірку СБУ фактів все тих же моїх закордонних поїздок”, — написав він.
Нагадаємо, наприкінці минулого року КМУ виніс В.Мосійчуку попередження.
Також нагадаємо, восени минулого року в Держрезерві прийшли обшуки, пов’язані із непрозорими паливними тендерами агентства.