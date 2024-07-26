Служба безопасности Украины отрабатывает версию о причастности российских спецслужб к убийству общественного деятеля и языковеда, бывшего народного депутата Ирины Фарион. Об этом сообщили в СБУ в пятницу, пишет УНН.

СБУ сразу подключилась к расследованию этого резонансного преступления. Осуществляется комплекс мероприятий, мы изучаем связи подозреваемого как на территории Украины, так и за рубежом. И одна из версий - это причастность служб страны-агрессора к организации указанного преступления. Мы проверяем причастность задержанного к неонацистскому движению, центр которого находится в стране-агрессоре - сообщил первый замглавы СБУ Сергей Андрущенко.

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В свою очередь, министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал отдельные детали расследования, по которым была идентифицирована личность подозреваемого - 18-летнего жителя Днепра.

"Мы за эту неделю полностью установили хронометраж и тайминг жизни данного подозреваемого в течение тех 10 дней, что он готовился к преступлению", - отметил Клименко.

По словам главы Национальной полиции Украины Ивана Выговского, в рамках расследования было допрошено более 900 свидетелей, проведено 22 судебные экспертизы, а также проанализировано более 9 тыс. изображений со 170 камер видеонаблюдения.

Как свидетельствуют материалы следствия, злоумышленник приехал во Львов поездом 9 июля, и с целью маскировки арендовал и сменил 3 разные квартиры. Он готовился к преступлению, долгое время наблюдая за домом, где жила Ирина Фарион, сообщили в СБУ.

По словам Игоря Клименко, на месте убийства была найдена гильза от пули, которой стреляли, вероятно, из переделанного спортивного пистолета.

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"Также в истории браузера на мобильном устройстве подозреваемого найдены поисковые запросы, которые могут свидетельствовать о его интересе к деятельности различных пророссийски настроенных политиков в разных регионах страны", - указали в СБУ.

Сейчас следствие продолжается.

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