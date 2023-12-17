СБУ открыла уголовное производство из-за устройства прослушивания у Залужного

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту обнаружения технического устройства в одном из потенциальных мест дислокации главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.

Детали

Производство открыто по статье 359 ч.2 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.

В СБУ отметили, что техника обнаружена не непосредственно в кабинете Валерия Залужного, а в одном из помещений, которое могло в будущем использоваться им для работы.

По предварительным данным, обнаруженное устройство находилось в в нерабочем состоянии. Каких-либо средств накопления информации или средств удаленной передачи аудиозаписей не обнаружено. Обнаруженное техническое устройство будет передано на экспертизу.

Сотрудники СБУ принимают все предусмотренные законом меры для расследования этого правонарушения говорится в сообщении.

Контекст

По данным СМИ, в воскресенье, 17 декабря, в кабинетах главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и некоторых его сотрудников нашли устройства для для прослушивания.

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