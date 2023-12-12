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СБУ расследует возможную причастность россии к кибератаке на "Киевстар": открыто производство

Киев  •  УНН

12 декабря  •  28411 просмотра

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СБУ открыла уголовное производство по факту кибератаки на "Киевстар", подозревая в причастности к ней россию. Атака привела к проблемам с мобильной связью и доступом к интернету.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту кибератаки на одного из национальных операторов мобильной связи "Киевстар". В ведомстве не исключают, что за атакой могут стоять спецслужбами рф. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ. 

Детали 

Производство открыли из-за кибератаки на "Киевстар" по восьми статьям Уголовного кодекса Украины.

 В частности, это:

- ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей);

- ст. 361-1 (создание с целью противоправного использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт);

- ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

- ст. 111 (государственная измена);

- ст. 113 (диверсия);

- ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны);

- ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны);

- ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней).

Одна из версий, которую сейчас исследуют следователи СБУ - за этой хакерской атакой могут стоять спецслужбы рф

- говорится в сообщении СБУ.

После сообщения о хакерской атаке в офисы компании выехала оперативно-следственная группа СБУ, которая документирует все обстоятельства происшествия.

Также на месте  киберспециалисты СБУ оказывают помощь сотрудникам "Киевстар" и координируют усилия всех государственных учреждений для скорейшего восстановления сети.

Дополнение

Также Специалисты Государственной службы специальной связи и защиты информации расследуют инцидент с хакерской атакой на сеть мобильного оператора "Киевстар". 

Напомним 

В "Киевстаре" заявили, что из-за технического сбоя в сети возникли проблемы с доступом к мобильной связи и интернету. "Киевстар" объяснил масштабный сбой мощной хакерской атакой.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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