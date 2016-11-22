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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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СБУ ничего не известно о переговорах по обмену Р.Сущенко

Киев • УНН

 • 8377 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Службе безопасности Украины пока ничего не известно о переговорах по обмену задержанного и арестованного в РФ по подозрению в шпионаже украинского журналиста Романа Сущенко на Виктора Павленко, обвиняемого в работе на российское ГРУ и задержанного в Киеве. Об этом сообщил руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук в эфире "112 Украина", передает УНН.

СБУ ничего не известно о переговорах по обмену Р.Сущенко

"Пока мне неизвестно, чтобы начались какие-то переговорные процессы, связанные с задержанным российским шпионом (Павленко - ред.)", - сказал он.

Александр Ткачук также допустил возможность обмена двух задержанных в Крыму.

"Сейчас мы их статус определяем как дезертиры. Эти лица, по-видимому, также не за горами информация от российской стороны о том, что они также могут захотеть получить этих лиц назад в рамках обмена. Я думаю, такие переговоры в целом возможны. Но есть люди , которые непосредственно отвечают за эти переговоры. Мы будем надеяться, что все незаконно задержанные граждане Украины из-за определенных политических инсинуаций будут освобождены российской стороной. Мы не будем говорить об обмене, будем говорить об определенных шагах в правовом поле с российской стороны. И эти люди будут просто выпущены на свободу, а обвинения будут сняты", - добавил А.Ткачук.

Напомним, Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября. Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца до 30 ноября.

ФСБ России обвиняет Р.Сущенко в шпионаже и работе на украинскую разведку.

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