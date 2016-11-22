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СБУ нічого не відомо про переговори щодо обміну Р.Сущенка

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Службі безпеки України наразі нічого не відомо про переговори щодо обміну затриманого та арештованого в РФ за підозрою в шпигунстві українского журналіста Романа Сущенка на Віктора Павленка, звинуваченого в роботі на російські ГРУ і затриманого в Рівному. Про це повідомив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук в ефірі "112 Україна", передає УНН.

СБУ нічого не відомо про переговори щодо обміну Р.Сущенка

"Поки що мені невідомо, щоб почалися якісь переговорні процеси, пов'язані із затриманим російським шпигуном (Павленком - ред.)", - сказав він.

Олександр Ткачук також допустив можливість обміну двох затриманих у Криму.

"Зараз ми їх статус визначаємо як дезертири. Ці особи, мабуть, також не за горами інформація від російської сторони про те, що вони також можуть захотіти отримати цих осіб назад в рамках обміну. Я думаю, такі переговори в цілому можливі. Але є люди, які безпосередньо відповідають за ці переговори. Ми будемо сподіватися, що всі незаконно затримані громадяни України за певними політичними інсинуаціями будуть звільнені російською стороною. Ми не будемо говорити про обмін, будемо говорити про певні кроки в правовому полі з російської сторони. І ті люди будуть просто випущені на свободу, а звинувачення будуть зняті", - додав С.Ткачук.

Нагадаємо, Романа Сущенка затримали в Москві 30 вересня. Лефортовський суд Москви арештував його на два місяці до 30 листопада.

ФСБ Росії звинувачує Р.Сущенка у шпигунстві і роботі на українську розвідку.

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