СБУ вскоре завершит расследование покушения на А.Геращенка - В.Грицак

"Что касается А.Геращенка, насколько мне известно, дело расследуется", - заявил В.Грицак

По его словам, дело о покушении на нардепа А.Геращенка будет завершено в ближайшее время.

"Там все понятно", - сказал В.Грицак.

Как сообщал УНН, 21 января председатель СБУ Василий Грицак рассказал, что сотрудники спецслужбы предотвратили покушение на жизнь народного депутата. При этом имя нардепа не называлось.

Впоследствии то, что на него готовилось покушение подтвердил нардеп А.Геращенко.

Напомним, суд на два месяца арестовал подозреваемых по делу о покушении на А.Геращенка .