СБУ невдовзі завершить розслідування замаху на А.Геращенка - В.Грицак
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Розслідування справи щодо замаху на народного депутата Антона Геращенка буде завершено найближчим часом. Про це журналістам повідомив голова Служби безпеки України Василь Грицак, передає кореспондент УНН.
"Що стосується А.Геращенка, наскільки мені відомо, справа розслідується", - заявив В.Грицак
За його словами, справа щодо замаху на нардепа А.Геращенка буде завершена найближчим часом.
"Там все зрозуміло", - сказав В.Грицак.
Як повідомляв УНН, 21 січня голова СБУ Василь Грицак розповів, що співробітники спецслужби запобігли замаху на життя народного депутата. При цьому ім’я нардепа не називалося.
Згодом те, що на нього готувався замах підтвердив нардеп А.Геращенко.
Нагадаємо, суд на два місяці заарештував підозрюваних у справі про замах на А.Геращенка.