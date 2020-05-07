СБУ во Львовской области предупредила хищения радиоактивного оборудования с предприятия
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Контрразведчики Службы безопасности Украины во Львовской области пресекли разворовывание и сбыт оборудования с содержанием радиоактивных веществ. Открыто уголовное производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
“Контрразведчики СБУ пресекли разворовывание со стратегического львовского предприятия оборудования с содержанием радиоактивных веществ плутония и одного из изотопов никеля”, — говорится в сообщении.
Установлено, что организовал сделку инженер телекоммуникационных систем и сетей одного из госпредприятий Львова. Он имел доступ к складским помещениям, где хранится оборудование, и похитил радиоизотопное оборудование. Злоумышленник и его сообщник были задержаны вблизи предприятия в лесополосе при попытке сбыта радиоизотопного оборудования.
“Во время следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли 17 источников ионизирующего излучения. Специалисты ГП „Радон“ на месте обследовали похищенные приборы и обнаружили, что радиоактивное излучение в 6 раз превышало установленную норму”, — сообщили в СБУ.
Отмечается, что продажа оборудования мог нанести существенный вред окружающей среде и жизни людей. Сейчас приборы возвращено в место безопасного хранения.
“В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 265 (незаконное обращение с радиоактивными материалами) и ч. 2 ст. 191 (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением) УК проводятся следственные действия”, — говорится в сообщении.
Напомним, киберспециалисты и следователи Службы безопасности Украины пресекли деятельность нескольких охранных фирм, которые передавали информацию об объектах критической инфраструктуры террористической организации “ДНР”.