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СБУ во Львовской области предупредила хищения радиоактивного оборудования с предприятия

Киев • УНН

 • 10954 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Контрразведчики Службы безопасности Украины во Львовской области пресекли разворовывание и сбыт оборудования с содержанием радиоактивных веществ. Открыто уголовное производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

СБУ во Львовской области предупредила хищения радиоактивного оборудования с предприятия

“Контрразведчики СБУ пресекли разворовывание со стратегического львовского предприятия оборудования с содержанием радиоактивных веществ плутония и одного из изотопов никеля”, — говорится в сообщении.

Установлено, что организовал сделку инженер телекоммуникационных систем и сетей одного из госпредприятий Львова. Он имел доступ к складским помещениям, где хранится оборудование, и похитил радиоизотопное оборудование. Злоумышленник и его сообщник были задержаны вблизи предприятия в лесополосе при попытке сбыта радиоизотопного оборудования.

“Во время следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли 17 источников ионизирующего излучения. Специалисты ГП „Радон“ на месте обследовали похищенные приборы и обнаружили, что радиоактивное излучение в 6 раз превышало установленную норму”, — сообщили в СБУ.

Отмечается, что продажа оборудования мог нанести существенный вред окружающей среде и жизни людей. Сейчас приборы возвращено в место безопасного хранения.

“В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 265 (незаконное обращение с радиоактивными материалами) и ч. 2 ст. 191 (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением) УК проводятся следственные действия”, — говорится в сообщении.

Напомним, киберспециалисты и следователи Службы безопасности Украины пресекли деятельность нескольких охранных фирм, которые передавали информацию об объектах критической инфраструктуры террористической организации “ДНР”.

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