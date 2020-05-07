У чотирьох регіонах припинили діяльність охоронних фірм, які передавали інформацію бойовикам "ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Кіберфахівці та слідчі Служби безпеки України припинили діяльність кількох охоронних фірм, які передавали інформацію про об’єкти критичної інфраструктури терористичній організації "ДНР". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
"Оперативники спецслужби встановили, що засновниками бізнесу є троє колишніх правоохоронців з Донецька. У 2014 році вони переїхали на контрольовану українською владою територію, проте головний офіс продовжував функціонувати у Донецьку. Зловмисники отримали дозволи "органів влади псевдореспублік" на надання охоронних та протипожежних послуг "державним підприємствам та установам ДНР", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що організатори регулярно сплачували податки до так званого "бюджету "ДНР", частина з яких йшла на фінансування незаконних збройних формувань. На контрольованій українською владою території бізнесмени надавали послуги із встановлення та забезпечення діяльності систем безпеки у Донецькій, Запорізькій, Харківській та Дніпропетровській областях, - серед клієнтів комерсантів були підприємства, які відносяться до об’єктів критичної інфраструктури держави.
Слідчі та кіберфахівці СБ України задокументували, що через інтеграцію систем безпеки інформацію, у тому числі технічного характеру, зі стратегічних підприємств передавали до головного офісу у Донецьку. Слідство перевіряє версію про співпрацю організаторів з так званими "органами державної безпеки" самопроголошеної "ДНР". У результаті проведених заходів на території 4 регіонів України протиправну діяльність охоронних фірм заблоковано.
Під час проведених слідчих дій правоохоронці виявили і вилучили речі та документи, які підтверджують протиправну діяльність фігурантів кримінального провадження. Наразі тривають слідчі дії з трьома співзасновниками охоронного бізнесу.
За їх результатами буде прийнято рішення щодо притягнення винних до відповідальності.
Нагадаємо, контррозвідники СБУ попередили спробу російських спецслужб отримати таємну інформацію про українські військові розробки, що являється державною таємницею. Мешканцю Луганщини за спробу передачі відомостей оголосили про підозру.