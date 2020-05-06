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Контррозвідники затримали агента ФСБ, який збирав відомості про українські ракетні розробки

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Контррозвідники СБУ попередили спробу російських спецслужб отримати таємну інформацію про українські військові розробки, що являється державною таємницею. Мешканцю Луганщини за спробу передачі відомостей оголосили про підозру. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

Контррозвідники затримали агента ФСБ, який збирав відомості про українські ракетні розробки

"Контррозвідники СБУ попередили чергову спробу російських спецслужб отримати таємну інформацію про перспективні вітчизняні військові розробки у ракетобудівній галузі. Співробітники СБУ встановили, що мешканець Луганщини за завданням російської спецслужби встановив контакти з військовослужбовцями ЗС України у районі проведення операції Об’єднаних сил, які мали доступ до відповідної документації. За передачу відомостей, що цікавлять російську сторону, агент запропонував військовим матеріальну винагороду, про що вони повідомили українську спецслужбу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці затримали агента 6 травня 2020 року під час спроби передачі месенджером представникам ФСБ РФ секретної технічної документації щодо сучасного ракетного комплексу.

"За висновками експертів, інформація, яка мала потрапити російській спецслужбі, містить відомості, що становлять державну таємницю України. Їх розголошення могло завдати істотної шкоди обороноздатності нашої держави. Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) ККУ", - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо обрання агенту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Наразі під процесуальним керівництвом прокуратури Луганської області проводяться першочергові слідчо-оперативні дії.

Нагадаємо, в Україні протягом першого кварталу цього року Служба безпеки України нейтралізувала 103 кібератаки і завадила російським хакерам отримати дані держустанов.

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