Контрразведчики задержали агента ФСБ, собиравшего сведения об украинских ракетных разработках

"Контрразведчики СБУ предупредили очередную попытку российских спецслужб получить секретную информацию о перспективных отечественных военных разработках в ракетостроительной отрасли. Сотрудники СБУ установили, что житель Луганской области по заданию российской спецслужбы установил контакты с военнослужащими ВС Украины в районе проведения операции Объединенных сил, которые имели доступ к соответствующей документации. За передачу сведений, интересующих российскую сторону, агент предложил военным материальное вознаграждение, о чем они сообщили украинскую спецслужбу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители задержали агента 6 мая 2020 года при попытке передачи мессенджером представителям ФСБ РФ секретной технической документации о современном ракетном комплексе.

"По заключению экспертов, информация, которая могла попасть российской спецслужбе, содержит сведения, составляющие государственную тайну Украины. Ее разглашение могло нанести существенный ущерб обороноспособности нашего государства. Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании агенту меры пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области проводятся первоочередные следственно-оперативные действия.

Напомним, в Украине в течение первого квартала этого года Служба безопасности Украины нейтрализовала 103 кибератаки и помешала российским хакерам получить данные госучреждений.