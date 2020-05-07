В четырех регионах прекратили деятельность охранных фирм, которые передавали информацию боевикам "ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Кибер-специалисты и следователи Службы безопасности Украины пресекли деятельность нескольких охранных фирм, которые передавали информацию об объектах критической инфраструктуры террористической организации "ДНР". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Оперативники спецслужбы установили, что учредителями бизнеса были трое бывших правоохранителей из Донецка. В 2014 году они переехали на контролируемую украинскими властями территорию, однако главный офис продолжал работать в Донецке. Злоумышленники получили разрешения от "органов власти" псевдореспублики "на оказание охранных и противопожарных услуг" государственным предприятиям и учреждениям "ДНР", - говорится в сообщении.
Отмечается, что организаторы регулярно платили налоги в так называемый "бюджет "ДНР", часть из которых шла на финансирование незаконных вооруженных формирований. На контролируемой украинскими властями территории бизнесмены предоставляли услуги по установке и обеспечению деятельности систем безопасности в Донецкой, Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях - среди клиентов коммерсантов были предприятия, которые относятся к объектам критической инфраструктуры государства.
Следователи и кибер-специалисты СБ Украины задокументировали, что через интеграцию систем безопасности информацию, в том числе технического характера, из стратегических предприятий передавали в главный офис в Донецке. Следствие проверяет версию о сотрудничестве организаторов с так называемыми "органами государственной безопасности" самопровозглашенной "ДНР". В результате проведенных мероприятий на территории 4 регионов Украины противоправную деятельность охранных фирм заблокировано.
В ходе проведенных следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли вещи и документы, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов уголовного производства. Сейчас продолжаются следственные действия с тремя соучредителями охранного бизнеса.
По их результатам будет принято решение о привлечении виновных к ответственности.
Напомним, контрразведчики СБУ пресекли попытку российских спецслужб получить секретную информацию об украинских военных разработках, которые являются государственной тайной. Жителю Луганской области за попытку передачи сведений объявили о подозрении.