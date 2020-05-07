СБУ на Львівщині попередила розкрадання радіоактивного обладнання з підприємства
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Контррозвідники Служби безпеки Україн на Львівщині попередили розкрадання та збут обладнання з вмістом радіоактивних речовин. Відкрито кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.
“Контррозвідники СБУ попередили розкрадання зі стратегічного львівського підприємства обладнання з вмістом радіоактивних речовин плутонія та одного із ізотопів нікеля”, — йдеться у повідомленні.
Встановлено, що організував оборудку інженер телекомунікаційних систем та мереж одного з держпідприємств Львова. Він мав доступ до складських приміщень, де зберігається обладнання, та викрав радіоізотопне устаткування. Зловмисника та його спільника було затримано поблизу підприємства у лісосмузі під час спроби збуту радіоізотопного обладнання.
“Під час слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили 17 джерел іонізуючого випромінювання. Спеціалісти ДП „Радон“ на місці обстежили викрадені прилади та виявили, що радіоактивне випромінювання у 6 разів перевищувало встановлену норму”, — повідомили в СБУ.
Зазначається, що продаж обладнання міг завдати суттєвої шкоди навколишньому середовищу та життю людей. Наразі прилади повернуто у місце безпечного зберігання.
“У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 265 (незаконне поводження з радіоактивними матеріалами) та ч. 2 ст. 191 (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем) ККУ тривають слідчі дії”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, кіберфахівці та слідчі Служби безпеки України припинили діяльність кількох охоронних фірм, які передавали інформацію про об’єкти критичної інфраструктури терористичній організації “ДНР”.