Стоимость "документа" составляла до 500 долларов: СБУ ликвидировала схему продажи фальшивых "спецпропусков"

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Киев • УНН

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. Правоохранительные органы в Киевской области разоблачили масштабную схему по изготовлению и сбыту поддельных документов центральных органов власти и силовых структур Украины. Об этом сообщает СБУ, информирует УНН.

Детали 

По данным следствия, сделку организовал работник проектной организации в Обухове. Для серийного изготовления подделок использовал специализированную компьютерную технику учреждения. Готовые "документы" выставлял на продажу через анонимные аккаунты в сетях Даркнет и Телеграмм. Деньги от «заказчиков» получал на криптокошельке и банковские карты, оформленные на посторонних лиц.

По оперативным данным, злоумышленник пытался сбыть более 2 тыс. "липовых" пропусков. Во время обысков по месту жительства фигуранта и в офисе компании, где он производил поддельные документы, правоохранители обнаружили: компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности, банковские карты, на которые поступала оплата за "услуги".

Также были изъяты фальшивые служебные удостоверения и пропуски на спецтранспорт Офиса Президента Украины, Верховной Рады Украины, Офиса Генерального прокурора, СБУ, Государственного бюро расследований и МВД.

Стоимость одного "вида" составляла от 50 до 500 дол. Сумма зависела от названия "ведомства" и сроков использования. Среди установленных клиентов находились жители прифронтовых районов Херсонской, Харьковской и Донецкой областей.

Благодаря оперативному реагированию Службы безопасности удалось своевременно разоблачить схему и тем самым предотвратить возможное использование подделки российскими ГРГ для проезда на автодорогах Украины.

На основании собранных материалов решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения.

Дополнение

В Николаевской области задержали организатора канала незаконной переправки граждан Украины через государственную границу при передаче второй части денежных средств в размере 45 тысяч гривен за полный пакет поддельных документов.

 

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