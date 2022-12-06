Стоимость "документа" составляла до 500 долларов: СБУ ликвидировала схему продажи фальшивых "спецпропусков"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Правоохранительные органы в Киевской области разоблачили масштабную схему по изготовлению и сбыту поддельных документов центральных органов власти и силовых структур Украины. Об этом сообщает СБУ, информирует УНН.
Детали
По данным следствия, сделку организовал работник проектной организации в Обухове. Для серийного изготовления подделок использовал специализированную компьютерную технику учреждения. Готовые "документы" выставлял на продажу через анонимные аккаунты в сетях Даркнет и Телеграмм. Деньги от «заказчиков» получал на криптокошельке и банковские карты, оформленные на посторонних лиц.
По оперативным данным, злоумышленник пытался сбыть более 2 тыс. "липовых" пропусков. Во время обысков по месту жительства фигуранта и в офисе компании, где он производил поддельные документы, правоохранители обнаружили: компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности, банковские карты, на которые поступала оплата за "услуги".
Также были изъяты фальшивые служебные удостоверения и пропуски на спецтранспорт Офиса Президента Украины, Верховной Рады Украины, Офиса Генерального прокурора, СБУ, Государственного бюро расследований и МВД.
Стоимость одного "вида" составляла от 50 до 500 дол. Сумма зависела от названия "ведомства" и сроков использования. Среди установленных клиентов находились жители прифронтовых районов Херсонской, Харьковской и Донецкой областей.
Благодаря оперативному реагированию Службы безопасности удалось своевременно разоблачить схему и тем самым предотвратить возможное использование подделки российскими ГРГ для проезда на автодорогах Украины.
На основании собранных материалов решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения.
Дополнение
В Николаевской области задержали организатора канала незаконной переправки граждан Украины через государственную границу при передаче второй части денежных средств в размере 45 тысяч гривен за полный пакет поддельных документов.