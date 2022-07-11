Фальшиві документи за 3500 доларів: в Україні заблокували канал незаконного виїзду українців за кордон
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. У Миколаївській області затримали організатора каналу незаконного переправлення громадян України через державний кордон при передачі другої частини грошових коштів у розмірі 45 тисяч гривень за повний пакет підроблених документів, передає УНН із посиланням на СБУ.
Деталі
Оперативники спецслужби встановили, що організатором незаконної схеми є місцевий мешканець Миколаєва, один із колишніх членів місцевого організованого злочинного угруповання, який за грошову винагороду у розмірі 3500 доларів, та за допомогою своїх спільників за кордоном, виготовляв підроблені документи, та обіцяв громадянам України безперешкодно перетнути державний кордон.
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"Правоохоронці задокументували факт отримання ним грошової винагороди в розмірі 1 тисяча доларів за фіктивний документ про працевлаштування в іноземну фірму, на другій спробі зловмисника затримали на гарячому", - ідеться в повідомленні.
Наразі організатора злочинної схеми затримано за підозрою у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) КК України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочину.
Доповнення
Служба безпеки затримала ворожого агента, який намагався встановити місцезнаходження та переміщення українських військових підрозділів, протикорабельних комплексів і систем протиповітряної оборони у причорноморських районах України. Отримані координати рф планувала використати для ракетних ударів на півдні.