Фальшиві документи за 3500 доларів: в Україні заблокували канал незаконного виїзду українців за кордон

Деталі

Оперативники спецслужби встановили, що організатором незаконної схеми є місцевий мешканець Миколаєва, один із колишніх членів місцевого організованого злочинного угруповання, який за грошову винагороду у розмірі 3500 доларів, та за допомогою своїх спільників за кордоном, виготовляв підроблені документи, та обіцяв громадянам України безперешкодно перетнути державний кордон.

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"Правоохоронці задокументували факт отримання ним грошової винагороди в розмірі 1 тисяча доларів за фіктивний документ про працевлаштування в іноземну фірму, на другій спробі зловмисника затримали на гарячому", - ідеться в повідомленні.

Наразі організатора злочинної схеми затримано за підозрою у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) КК України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочину.

Доповнення

Служба безпеки затримала ворожого агента, який намагався встановити місцезнаходження та переміщення українських військових підрозділів, протикорабельних комплексів і систем протиповітряної оборони у причорноморських районах України. Отримані координати рф планувала використати для ракетних ударів на півдні.