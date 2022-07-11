Фальшивые документы за 3500 долларов: в Украине заблокировали канал незаконного выезда украинцев за границу
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. В Николаевской области задержали организатора канала незаконной переправки граждан Украины через государственную границу при передаче второй части денежных средств в размере 45 тысяч гривен за полный пакет поддельных документов, передает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
Оперативники спецслужбы установили, что организатором незаконной схемы является местный житель Николаева, один из бывших членов местной организованной преступной группировки, который за денежное вознаграждение в размере 3500 долларов, и с помощью своих подельников за границей, производил поддельные документы, и обещал гражданам Украины беспрепятственно пересечь государственную границу.
Цитата
"Правоохранители задокументировали факт получения им денежного вознаграждения в размере 1 тысячи долларов за фиктивный документ о трудоустройстве в иностранную фирму, на второй попытке злоумышленника задержали с поличным", - говорится в сообщении.
В настоящее время организатор преступной схемы задержан по подозрению в совершении преступления по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УК Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжаются неотложные следственные действия по установлению и привлечению к ответственности других лиц, причастных к преступлению.
Дополнение
Служба безопасности задержала вражеского агента, пытавшегося установить местонахождение и перемещение украинских военных подразделений, противокорабельных комплексов и систем противовоздушной обороны в причерноморских районах Украины. Полученные координаты рф планировала использовать для ракетных ударов на юге.