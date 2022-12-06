Вартість "документу" становила до 500 доларів: СБУ ліквідувала схему продажу фальшивих "спецперепусток"

Деталі

За даними слідства, оборудку організував працівник проєктної організації в Обухові. Для серійного виготовлення підробок використовував спеціалізовану комп’ютерну техніку установи. Готові "документи" виставляв на продаж через анонімні акаунти в мережах Даркнет і Телеграм. Гроші від «замовників» отримував на криптогаманці та банківські картки, оформлені на сторонніх осіб.

За оперативними даними, зловмисник намагався збути більше ніж 2 тис. "липових" перепусток. Під час обшуків за місцем проживання фігуранта та в офісі компанії, де він виготовляв підроблені документи, правоохоронці виявили: комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності, банківські картки, на які надходила оплата за "послуги".

Також було вилучено фальшиві службові посвідчення та перепустки на спецтранспорт Офісу Президента України, Верховної Ради України, Офісу Генерального прокурора, СБУ, Державного бюро розслідувань та МВС.

Вартість однієї "посвідки" становила від 50 до 500 дол. Сума залежала від назви «відомства» і термінів використання. Серед встановлених клієнтів були мешканці прифронтових районів Херсонської, Харківської та Донецької областей.

Завдяки оперативному реагуванню Служби безпеки вдалося своєчасно викрити схему і тим самим запобігти можливому використанню підробки російськими ДРГ для проїзду на автошляхах України.

На підставі зібраних матеріалів вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру за ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення.

Доповнення

У Миколаївській області затримали організатора каналу незаконного переправлення громадян України через державний кордон при передачі другої частини грошових коштів у розмірі 45 тисяч гривень за повний пакет підроблених документів.