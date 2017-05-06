СБУ ликвидировала канал контрабанды психотропов в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В Киевской области в городе Белая Церковь правоохранители ликвидировали канал контрабанды психотропных препаратов, изъяв у злоумышленников 200 таблеток "экстази" и 2 килограмма наркотиков, которые поступали к ним из-за границы по почте. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает УНН.
Согласно сообщению, канал контрабанды психотропов в Киевской области ликвидировала Служба безопасности Украины совместно с работниками Государственной фискальной службы.
"Злоумышленники - семейная пара - заказывали за рубежом оптовые партии наркотиков, которые переправлялись в Украину почтой. Психотропы продавались в Киеве и Киевской области с помощью специальных "закладок". Деньги за наркотики покупатели перечисляли распространителям на карточные счета одного из банков", - сообщили в пресс-службе.
Также отмечается, что оперативники спецслужбы задержали наркоторговцев в Белой Церкви во время получения очередной партии товара - 200 таблеток "экстази".
Отмечается, что во время проведения санкционированных обысков правоохранители изъяли у задержанных еще примерно два килограмма контрабандно ввезенных наркотиков, электронные весы, платежные карты и полимерные пакеты.
"Открыто уголовное производство по ч.3 ст.305 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Следственные действия продолжаются", - добавили в спецслужбе.
Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины перекрыли в Киевской области канал контрабанды из Российской Федерации прекурсоров для изготовления амфетамина и прекратили деятельность нарколаборатории.