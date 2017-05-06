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СБУ ліквідувала канал контрабанди психотропів на Київщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. На Київщині у місті Біла Церква правоохоронці ліквідували канал контрабанди психотропних препаратів, вилучивши у зловмисників 200 пігулок “екстазі” та 2 кілограма наркотиків, які надходили до них з-за кордону поштою. Про це повідомили у прес-службі СБУ, передає УНН.

СБУ ліквідувала канал контрабанди психотропів на Київщині

Згідно з повідомленням, канал контрабанди психотропів на Київщині ліквідувала Служба безпеки України спільно з працівниками Державної фіскальної служби.

“Зловмисники — сімейна пара — замовляли за кордоном оптові партії наркотиків, які переправлялися в Україну поштою. Психотропи продавалися у Києві та Київській області за допомоги спеціальних "закладок". Гроші за наркотики покупці перераховували розповсюджувачам на карткові рахунки одного з банків”, — повідомили у прес-службі.

Також зазначається, що оперативники спецслужби затримали наркоторгівців у Білій Церкві під час отримання чергової партії товару — 200 пігулок “екстазі”.

Наголошується, що під час проведення санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили у затриманих ще приблизно два кілограма контрабандно ввезених наркотиків, електронні ваги, платіжні картки та полімерні пакети.

“Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.305 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу. Слідчі дії тривають”, — додали у спецслужбі.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України перекрили на Київщині канал контрабанди з Російської Федерації прекурсорів для виготовлення амфетаміну та припинили діяльність нарколабораторії.

 

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