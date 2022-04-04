СБУ ликвидировала группу информаторов российских спецслужб и два центра рассылки деструктивных СМС

Детали

Вражеские агенты собирали данные о перемещении военной техники ВСУ и Тероборони в Киевской области.

Кроме того, в Киеве разоблачили завербованного спецслужбами рф работника одной из городских больниц, который агитировал медперсонал помогать российским оккупантам.

Кураторы "гарантировали" коллаборанту назначение на руководящую должность в оккупационной администрации.

Также в столичном регионе сотрудники СБУ пресекли деятельность двух подпольных телекоммуникационных центров. Через них было разослано почти 3 тыс. деструктивных СМС украинским военным и представителям местной власти.

Сейчас спецслужба проводит следственные действия, чтобы установить все обстоятельства преступления и причастных к его совершению лиц.