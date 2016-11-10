СБУ: руководство департамента Луганской ВГА систематически сдирало деньги с подчиненных

Часть полученных денег чиновники возвращали руководству якобы для приобретения товарно-материальных ценностей для учреждения.

Таким образом в течение 2016 года руководители собрали с подчиненных около 200 тысяч гривен, которые использовали в личных целях.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.364 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители провели ряд обысков по месту жительства и работы фигурантов дела. Изъяты деньги и документальные материалы, подтверждающие противоправные действия должностных лиц.

Продолжаются неотложные следственные действия.